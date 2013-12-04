Статьи на тему "Смартфоны и планшеты из Китая"

Написать 10 статей в по тематике "Смартфоны и планшеты из Китая"

Я вам даю тексты, вы рерайтите. Это будут разные статьи, как в целом про развитие китайского производства, так и про отдельные модели телефонов. А также про то, как покупать в Китае.

Статьи нужны для публикации в блоге, цель которого продвигать китайские гаджеты.

Кому интересна данная тематика, пишите.

Пишите цены.