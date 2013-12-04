Крупный интернет магазин цифровой техники и компьютерных комплектующих(более 9000 наименований - www.fcenter.ru) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе. Требуется написание продающих описаний для товаров 500-700 симв. Оплата договорная. Работаем без посредников. ...
Статьи на тему "Смартфоны и планшеты из Китая"
Написать 10 статей в по тематике "Смартфоны и планшеты из Китая"
Я вам даю тексты, вы рерайтите. Это будут разные статьи, как в целом про развитие китайского производства, так и про отдельные модели телефонов. А также про то, как покупать в Китае.
Статьи нужны для публикации в блоге, цель которого продвигать китайские гаджеты.
Кому интересна данная тематика, пишите.
Пишите цены.
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