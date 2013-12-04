Статьи на тему "Смартфоны и планшеты из Китая"

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Завершен22 заявки230 просмотров

Написать 10 статей в по тематике "Смартфоны и планшеты из Китая"

Я вам даю тексты, вы рерайтите. Это будут разные статьи, как в целом про развитие китайского производства, так и про отдельные модели телефонов. А также про то, как покупать в Китае.

Статьи нужны для публикации в блоге, цель которого продвигать китайские гаджеты.

Кому интересна данная тематика, пишите.

Пишите цены.

11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Отличные статьи Рекомендую!
Спасибо за проект. Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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