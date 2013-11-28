Требуется копирайтер (рукоделие)

Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества.

Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем.

Также, возможны работы по обувной тематике (новости и статьи).

Объем работы около 10–30 т. знаков в неделю.

Оплата по факту, после проверки, на QIWI-кошелек.

За остальными подробностями в личку.