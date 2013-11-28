Нужно написать и разместить несколько положительных отзывов о компании (автошкола в Киеве). Отзывы принимаются только с «живых», «активных» аккаунтов, которыми пользуются. Специально зарегистрированные аккаунты под 1 отзыв не подходят. Обязательно ...
Копирайтинг\Написание продающих описаний к товару
В интернет-магазин кухонных ножей и техники требуются продающие тексты-описания товара, основанные на характеристиках.
Всего 18 различных текстов с возможностью адаптации. К примеру 1 текст должен быть адаптирован под нож с длинной клинка 105, 125 и 175 мм.
Цена договорная.
Просьба указывать стоймость, сроки реализации, а также возможные способы оплаты
Апдейт:
Проект закрыт в связи с найденым решением поставленой задачи, спасибо за проявленный интерес
Заявки фрилансеров
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