Приветствую. - Пополняю команду копирайтеров (!) сотрудниками. - Работа постоянная (кто желает просто поработать несколько дней, просьба не беспокоить). - Для начала желательно ежедневно писать ~5000 знаков без пробелов в ...
Презентация для двух продуктов
Нужно написать презентацию в стиле нашей компании к таким продуктам, какао бобы сырые очищенные в кокосовом сахаре и сырые какао батончики.План написание презентации по какао бобам в кокосовом сахаре: 1. Что это такое и как производится (уклон на органическое происхождение и натуральность)2.Полезные свойсва (тезисно. Тут нужно совместить пользу от какао и пользу от кокосового сахар)3.Знаете ли вы? (тут нужно какие нибудь разрывающие научные факты нашем продукте либо углубиться в историю)4.Разница в свежести продукта (тут нужно обязательно нужно указать сорт Кариолло — это сорт наших какао бобов и почему мы самые качественные)5.Заботимся о природе и ее ресурсах (тут нужно рассказать о том, что мы выращиваем с помощью потомственных фермеров в эко поселениях и не разрушаем колыбель природных ресурсов при сборе урожая)6. Применение и польза от него.Презентация должна быть лаконичной и тезисной, чтобы читая ее клиент захотел попробовать этот продукт. Так же в ней нужно подчеркнуть имидж компании! посмотрите презентации всех продуктов на нашем сайтеwww.nutiva.ru По какао батончикам презентацию и план к ней предлагаю сделать вам самой.сразу скажу что какао батончик это смесь кокосовой муки, кокосового масла, какао бобов и кокосового сахар. Т.е. нужно соединить эти продукты.Помощь по какао бобам: вбейте в гугл cacao nibs coated coconut sugar и смотрите как это описывают зарубежные коллеги.Помощь по како батончикам: http://cocowonder.webs.com/coconutfoodproducts.htm там найдите COCONUT CHOCOLATE BAR Спасибо.
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