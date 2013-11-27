Поиск описания товара .

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется ответственный рерайтер для публикации новостных материалов на 2ух сайтах - информационных порталах Татарстана и г. Актобе (Казахстан). Необходимо 5 новостей в неделю (3 на один сайт и 2 на другой). ...