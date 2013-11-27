Поиск описания товара .

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Закрыт9 заявок184 просмотра

Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара в районе 200-300 символов.Сайт http://bkshop.com.ua

Пример:

Азбука с изображениям игрушек, поможет вашему ребенку выучить все буквы украинского алфавита

11 лет назад
posudevskiy
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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