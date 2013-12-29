Необходимы копирайтеры на постоянную работу

Приветствую.

- Пополняю команду копирайтеров (!) сотрудниками.

- Работа постоянная (кто желает просто поработать несколько дней, просьба не беспокоить).

- Для начала желательно ежедневно писать ~5000 знаков без пробелов в сутки, затем до 10к.

- Тематики разнообразные. От туризма до строительства.

- Оплата 45 рублей – 1000 знаков без пробелов.

- Способ оплаты – WebMoney (WMR).

Структура работы следующая: пишите статии по ТЗ (3 статьи) по моему заданию, получаете оплату в любом случае, продолжаем сотрудничество (первое время могу оплачивать постоянно).

В дальнейшем оплачиваю 2 раза в месяц 15-го и 30/31-го числа. Если нужно раньше, сообщите, постараюсь сделать перевод сразу же!

Если Вам интересно предложение, пришлите ссылку на портфолио или примеры Ваших текстов (желательно несколько) на почту

Авторы требуются постоянно.

Благодарю, что уделили внимание.

P.S. Ничего сложного и невыполнимого не будет. Необходимо только Ваше желание работать и ответственность. Поэтому смело пишите, если заинтересовало предложение.

P.P.S. Кого не устраивает оплата или я не вызываю доверия, просьба пройти мимо.