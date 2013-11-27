Копирайтеры на тематику "Кадры"

Рады Вам сообщить, что на наш новый информационный портал продолжается набор авторов для долгосрочного сотрудничества. Уже сейчас на проект работает группа авторов. Но этого нам не достаточно и поэтому мы вновь объявляем конкурс.

Требования:

- Грамотность!

- Пунктуальность, ответственность, порядочность

- Быть на связи через Skype.

- Вовремя сдавать работу.

- Возможность выполнять объемы — примерно 10000 символов в день.

Желательно наличие опыта работы с кадрами.

Схема работы:

- вы получаете ТЗ с требованиями по объему статьи и ключевиками

- пишете материал в соответствии с ТЗ

- добавляете фото, картинки, при наличии – видео (обсудим)

От нас:

- Постоянные заказы

- Регулярные выплаты.

- Подробное ТЗ.

- Интересные темы.

- Помощь редактора (в случае возникновения вопросов).

Информация в материалах должна быть достоверной !

Оплата за 1000 знаков (без пробелов) – 45 рублей.

Предполагаемый месячный бюджет на одного автора – 10–20 тыс. рублей.

При успешном сотрудничестве возможен карьерный рост к должности редактора, а также главного редактора.

При ответе на проект указывайте соответствие требованиям и примеры работ.