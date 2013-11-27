Добрый день! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. 2-3 человека. Вы должны быть гоговы - писать на любые темы. С проблемами - "пропал свет, заболел зуб, полетела винда и т.п." - не беспокоить. ...
Копирайтеры на тематику "Кадры"
Рады Вам сообщить, что на наш новый информационный портал продолжается набор авторов для долгосрочного сотрудничества. Уже сейчас на проект работает группа авторов. Но этого нам не достаточно и поэтому мы вновь объявляем конкурс.
Требования:
- Грамотность!
- Пунктуальность, ответственность, порядочность
- Быть на связи через Skype.
- Вовремя сдавать работу.
- Возможность выполнять объемы — примерно 10000 символов в день.
Желательно наличие опыта работы с кадрами.
Схема работы:
- вы получаете ТЗ с требованиями по объему статьи и ключевиками
- пишете материал в соответствии с ТЗ
- добавляете фото, картинки, при наличии – видео (обсудим)
От нас:
- Постоянные заказы
- Регулярные выплаты.
- Подробное ТЗ.
- Интересные темы.
- Помощь редактора (в случае возникновения вопросов).
Информация в материалах должна быть достоверной !
Оплата за 1000 знаков (без пробелов) – 45 рублей.
Предполагаемый месячный бюджет на одного автора – 10–20 тыс. рублей.
При успешном сотрудничестве возможен карьерный рост к должности редактора, а также главного редактора.
При ответе на проект указывайте соответствие требованиям и примеры работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Ведение 4-5 групп внутри ресурса its-my-life.ru Публикация фото, видео и текстовых материалов. Увеличение кол-во участников в группах за счет посетителей. Ребят, это не соц.сети, это работа с контентом на ресурсе!!! ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо составить грамотный пресс релиз об открытии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, нового билетного оператора, по продаже билетов в театры и на концерты. Необходимо сделать упор, что приоритетным направлением деятельности в компании ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется найти 10 книг или сборников статей в интернете в формате PDF: на английском языке любого года, обьем от 150 страниц книги, статьи пойдут в разы меньше. медицинской тематики, в приоритете ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нам нужны качественные статьи тематики лицензирования, но не только по лицензиям, но и связанные с самой лицензируемой деятельностью. Например статьи по тематике лицензирование международных перевозок могут включать в ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать около 200 текстов в дальнейшем возможно больше. Тексты для товаров в интеренет - магазине. SmartiPad.ru Всего щас гораздо больше товаров. Необходимо написать описания товаров. Также необходим рерайт ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день!!! Нужно 3 человека. Требуются исполнители на долгосрочное сотрудничество. Работы много, темы простые. Оставляйте заявки - Все подробности в ЛС — пишите цены!!! Самой низкой цене предпочтение!!!Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад