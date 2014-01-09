Поиск книг PDF в сети и конвертация в word

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Завершен4 заявки224 просмотра

Требуется найти 10 книг или сборников статей в интернете в формате PDF:

на английском языке любого года, обьем от 150 страниц книги, статьи пойдут в разы меньше.

медицинской тематики, в приоритете книги связаные с Male Enhancement, Impotence, Men Sexual Health, ED treatment

Перевести их в формат .doc и выслать на почту с ссылкой на источник.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цену в заявке.

При успешном сотрудничестве, продолжаем работать, работа появляется постоянно, поговорим об этом лично.

11 лет назад
nickgatcha
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Muzalika
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Muzalika
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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