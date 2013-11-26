Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества. Основные требования: Высокая грамотность Ответственное отношение к срокам Способность писать в день 10 000 знаков без пробелов с ключевыми фразами Способность писать связные, логически завершённые, ...
Статья для журнала
Нужно написать статью о проекте для публикации в журнале
Должно быть написано качественно и читабельно
По объемам 1500-2000 символов
По цене - минимально оптимально
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