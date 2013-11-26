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Рерайтер на 2 интересных проекта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется рерайтер для наполнения двух интересных сайтов увлекательными статьями. Первый сайт - об астрономии и всем, что к ней относится. Второй - интересные факты обо всем на свете (история, культура, непознанное, религия, наука и т.д.)
Работы много. Работа постоянная, стабильными заказами обеспечим.
В работу входит - написание статей (рерайт из любых доступных источников), подбор иллюстраций, загрузка во внешнее файловое хранилище (несложно, инструкцию даем).
Рассматриваем также грамотных и увлеченных новичков.
При успешном сотрудничестве возможно повышение оплаты.
Требования к исполнителям:
Требования:
1. Готовность быть на связи ежедневно в мессенджерах (ася, скайп в режиме чата)
2. Ответственность, грамотность, внимание к деталям
3. Готовность к долгосрочной, постоянной работе! очень важен этот момент.
4. Наличие рублевого кошелька Вебмани
5. Уникальность текстов — от 95 по content-watch.ru
6. Интерес к выбранной тематике!
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