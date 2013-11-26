Рерайтер на 2 интересных проекта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется рерайтер для наполнения двух интересных сайтов увлекательными статьями. Первый сайт - об астрономии и всем, что к ней относится. Второй - интересные факты обо всем на свете (история, культура, непознанное, религия, наука и т.д.)

Работы много. Работа постоянная, стабильными заказами обеспечим.

В работу входит - написание статей (рерайт из любых доступных источников), подбор иллюстраций, загрузка во внешнее файловое хранилище (несложно, инструкцию даем).

Рассматриваем также грамотных и увлеченных новичков.

При успешном сотрудничестве возможно повышение оплаты.

Требования к исполнителям:

Требования:

1. Готовность быть на связи ежедневно в мессенджерах (ася, скайп в режиме чата)

2. Ответственность, грамотность, внимание к деталям

3. Готовность к долгосрочной, постоянной работе! очень важен этот момент.

4. Наличие рублевого кошелька Вебмани

5. Уникальность текстов — от 95 по content-watch.ru

6. Интерес к выбранной тематике!