Продается сайт, в связи с чем ищу постера для создания сообщений на тематических форумах типа searchengines и в тематических паблик-группах соц. сетей. По 10 руб. за объявление, оплата WM. Кому интересно, оставляйте заявки ...
Рерайт по строительной тематике
Ищу копирайтера для периодического написания статей строительной тематики под статейные биржи. Чего-то сверхъестественного как правило не требуется, за исключением уникальности текста и отсутствия смысловых и грамматических ошибок. Цена 1$ за 1000 знаков. Могу со своей стороны гарантировать своевременную оплату (кроме этого аккаунта, есть персональный аттестат веб мани, BL 255) и почти постоянное наличие работы (без учёта форс-мажора естественно). Возможны более сложные заказы, по естественно другой цене. С вас кроме качества выполняемой работы - пунктуальность и наличие связи в рабочее время.
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