Рерайт по строительной тематике

Ищу копирайтера для периодического написания статей строительной тематики под статейные биржи. Чего-то сверхъестественного как правило не требуется, за исключением уникальности текста и отсутствия смысловых и грамматических ошибок. Цена 1$ за 1000 знаков. Могу со своей стороны гарантировать своевременную оплату (кроме этого аккаунта, есть персональный аттестат веб мани, BL 255) и почти постоянное наличие работы (без учёта форс-мажора естественно). Возможны более сложные заказы, по естественно другой цене. С вас кроме качества выполняемой работы - пунктуальность и наличие связи в рабочее время.