Рерайт по строительной тематике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок220 просмотров

Ищу копирайтера для периодического написания статей строительной тематики под статейные биржи. Чего-то сверхъестественного как правило не требуется, за исключением уникальности текста и отсутствия смысловых и грамматических ошибок. Цена 1$ за 1000 знаков. Могу со своей стороны гарантировать своевременную оплату (кроме этого аккаунта, есть персональный аттестат веб мани, BL 255) и почти постоянное наличие работы (без учёта форс-мажора естественно). Возможны более сложные заказы, по естественно другой цене. С вас кроме качества выполняемой работы - пунктуальность и наличие связи в рабочее время.

Написание статей
11 лет назад
a1r
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MiViDo
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Михаил выполнил задание на отлично! Был внимателен и пунктуален. Строительную тему действительно знает, т.к. вместо рерайта я получил копирайт, хотя этого и не требовал. С более творческим заданием тоже справился на отлично - нужно было написать отзыв довольного клиента, получилась такая себе мини-история, волне интересная и не пресно написанная. В общем, я доволен, ещё раз спасибо за работу!
Отличный заказчик: чёткие задания, быстрая оплата, приятное общение. Надеюсь, что сотрудничество на этом не закончится.

Заявки фрилансеров

MiViDo
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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