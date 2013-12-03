Постер для "расклейки объявлений" на форумах

Продается сайт, в связи с чем ищу постера для создания сообщений на тематических форумах типа searchengines и в тематических паблик-группах соц. сетей. По 10 руб. за объявление, оплата WM. Кому интересно, оставляйте заявки здесь или пишите на емайл в профиле.