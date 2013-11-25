Здравствуйте!

Необходимо создать продающее письмо, для e-mail рассылки.

- составить текст

- сверстать, что бы правильно отображалось в почте (можно без верстки)

Кроме того оно должно быть правильно составлено, что бы обойти спам фильтры.

Если Вы еще и рассылками занимаетесь, поговорим об этом отдельно.