Есть следующие тексты ( можно указать в заявке какие тексты хотите взять): 3. "Огнетушитель ОП 10" 1500 символов. 45 рублей за текст. 4. "Огнетушитель ОП 8" 1500 ...
Письмо для e-mail рассылки
Здравствуйте!
Необходимо создать продающее письмо, для e-mail рассылки.
- составить текст
- сверстать, что бы правильно отображалось в почте (можно без верстки)
Кроме того оно должно быть правильно составлено, что бы обойти спам фильтры.
Если Вы еще и рассылками занимаетесь, поговорим об этом отдельно.
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