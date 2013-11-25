Письмо для e-mail рассылки

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать продающее письмо, для e-mail рассылки.

- составить текст

- сверстать, что бы правильно отображалось в почте (можно без верстки)

Кроме того оно должно быть правильно составлено, что бы обойти спам фильтры.

Если Вы еще и рассылками занимаетесь, поговорим об этом отдельно.

11 лет назад
oka-volga
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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