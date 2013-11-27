Текст к анкорам

Есть магазин, надо добавить к нему 5 отзывов. Проблема в том, что отзыв принимается только с разных WMID.
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