Толковый Копирайтер для магазина керамической плитки на постоянно-сдельной основе: Требования: 1. Разбираться в теме керамической плитки, мозаики, керамограните и т.д. Иметь технические и специальные знания ...
Собрать перечень названий статей
Всем привет.
Для недавно открывшегося женского журнала необходимо собрать темы для будущих статей, которые будут разбиты по категориям:
Здоровье, Семья, Спорт, Мода, Хобби
Для каждой категории необходимо собрать по 20 идей для статей. Так как сайт новый, то надо темы не детализирующие, а общие.
Пишите свои цены, надеюсь мы сработаемся
Заявки фрилансеров
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