Собрать перечень названий статей

Всем привет.

Для недавно открывшегося женского журнала необходимо собрать темы для будущих статей, которые будут разбиты по категориям:

Здоровье, Семья, Спорт, Мода, Хобби

Для каждой категории необходимо собрать по 20 идей для статей. Так как сайт новый, то надо темы не детализирующие, а общие.

Пишите свои цены, надеюсь мы сработаемся