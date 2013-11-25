Наполнение сайта, описание товаров

Интересует оригинальное наполнение товарных позиций магазина.

Описание, характеристики, изображение товара.

3000 товаров.

Пример проекта: http://amurchik.com.ua/

Сколько будет стоить наполнение одного товара?

В него входит: описание товара ( примерно 500 символов) + несколько картинок (они все должны быть в одном стиле, поэтому где-то придется применить фотошоп).

Характеристику товара (длина, диаметр, страна производитель) Вы находите сами.

И в течении какого времени вы может выполниться такую работу?