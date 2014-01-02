Рерайт кондитерских рецептов

За основу берём рецепт с любого кулинарного сайта, подходящий под название "домашняя выпечка" и рерайтим его в ключе: как я приготовила вареники с ананасами.

1 рецепт порядка 700-800 знаков. Первый заказ - 3 штуки (3 разных рецепта). Если всё хорошо, закажу ещё полсотни

Прошу указывать стоимость за 1000 знаков