Нужен рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок533 просмотра

Есть следующие тексты ( можно указать в заявке какие тексты хотите взять):

3. "Огнетушитель ОП 10" 1500 символов. 45 рублей за текст.

4. "Огнетушитель ОП 8" 1500 символов. 45 рублей за текст.

5. "Огнетушитель ОП 100" 1000 символов. 30 рублей за текст.

15. Спутниковое ТВ - 1800 символов - 60 рублей за текст

16. Кредиты - 2000 символов 60 рублей за текст

Тексты нужно сделать за 8-10 часов

11 лет назад
ildario
Ильдар 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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