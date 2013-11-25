За основу берём рецепт с любого кулинарного сайта, подходящий под название "домашняя выпечка" и рерайтим его в ключе: как я приготовила вареники с ананасами. 1 рецепт порядка 700-800 знаков. Первый заказ - ...
Нужен рерайт
Есть следующие тексты ( можно указать в заявке какие тексты хотите взять):
3. "Огнетушитель ОП 10" 1500 символов. 45 рублей за текст.
4. "Огнетушитель ОП 8" 1500 символов. 45 рублей за текст.
5. "Огнетушитель ОП 100" 1000 символов. 30 рублей за текст.
15. Спутниковое ТВ - 1800 символов - 60 рублей за текст
16. Кредиты - 2000 символов 60 рублей за текст
Тексты нужно сделать за 8-10 часов
Заявки фрилансеров
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