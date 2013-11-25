Написание статей на тему "Дизайн помещений"

Нужен хороший копирайтер, который будет писать статьи под Миралинкс (2000 зн.) на тему, - дизайн, интерьер квартир, домов, комнат и т.д.

Писать нужно будет по ТЗ с необходимыми анкорами.

Статьи должны быть без воды и максимально раскрывать суть темы. Примеры я дам.

Оплата 2-3 $ в зависимости от наработок.