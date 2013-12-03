Есть следующие тексты ( можно указать в заявке какие тексты хотите взять): 3. "Огнетушитель ОП 10" 1500 символов. 45 рублей за текст. 4. "Огнетушитель ОП 8" 1500 ...
Нужно составить список характеристик стран мира
Требуется составить XLS-табличку со следующими столбцами:
Страна
Столица
Регион
Валюта
Основные языки
Основная религия
Развитость экономики
Дееспособность государства
Продолжительность жизни
Количество населения
Процент русских
Вся информация есть в русскоязычной Википедии.
Список стран http://ru.wikipedia.org/wiki/Алфавитный_список_стран_и_территорий.
Ссылки на каждую табличку есть, в виде http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_с_названиями_на_их_официальных_языках.
Не для всех стран есть полная информация. Но та, что есть, для страны заполняется.
В стоблцах, где цифра обозначает место в рейтинге (например, Дееспособность государства), проставляем место в рейтинге (1 - выше, 10 - ниже).
Подробнее об источниках ниже:
Страна http://ru.wikipedia.org/wiki/Алфавитный_список_стран_и_территорий
Столица http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_с_названиями_на_их_официальных_языках
Регион http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_континентам
Валюта
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_существующих_валют
Основные языки http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_с_названиями_на_их_официальных_языках
Основная религия
http://www.yestravel.ru/world/rating/people/religions/
http://mygeog.ru/public/docs/pless/religiimira.zip
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам_по_странам
http://ru.wikipedia.org/wiki/Католицизм_по_странам
http://ru.wikipedia.org/wiki/Православие_по_странам
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуизм_по_странам
Развитость экономики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения
Дееспособность государства
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_рейтингу_недееспособности_государств
Продолжительность жизни
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_жизни
Количество населения
http://geo.koltyrin.ru/strany_mira.php
Процент русских
http://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_русских
Ожидаю цену и срок.
Выбранный исполнитель
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