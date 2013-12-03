Нужно составить список характеристик стран мира

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок335 просмотров

Требуется составить XLS-табличку со следующими столбцами:

Страна

Столица

Регион

Валюта

Основные языки

Основная религия

Развитость экономики

Дееспособность государства

Продолжительность жизни

Количество населения

Процент русских

Вся информация есть в русскоязычной Википедии.

Список стран http://ru.wikipedia.org/wiki/Алфавитный_список_стран_и_территорий.

Ссылки на каждую табличку есть, в виде http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_с_названиями_на_их_официальных_языках.

Не для всех стран есть полная информация. Но та, что есть, для страны заполняется.

В стоблцах, где цифра обозначает место в рейтинге (например, Дееспособность государства), проставляем место в рейтинге (1 - выше, 10 - ниже).

Подробнее об источниках ниже:

Страна http://ru.wikipedia.org/wiki/Алфавитный_список_стран_и_территорий

Столица http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_с_названиями_на_их_официальных_языках

Регион http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_континентам

Валюта

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_существующих_валют

Основные языки http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_с_названиями_на_их_официальных_языках

Основная религия

http://www.yestravel.ru/world/rating/people/religions/

http://mygeog.ru/public/docs/pless/religiimira.zip

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам_по_странам

http://ru.wikipedia.org/wiki/Католицизм_по_странам

http://ru.wikipedia.org/wiki/Православие_по_странам

http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуизм_по_странам

Развитость экономики

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения

Дееспособность государства

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_рейтингу_недееспособности_государств

Продолжительность жизни

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_жизни

Количество населения

http://geo.koltyrin.ru/strany_mira.php

Процент русских

http://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_русских

Ожидаю цену и срок.

11 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад
$40
5 дней
Справилась, молодец
С Анатолием было приятно сотрудничать. Четко поставленная задача и моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад

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