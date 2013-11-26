Возьмем новостного редактора на постоянную работу. Объемы новостей небольшие, писать нужно несколько новостей в неделю об открытии магазинов, ребрендинг, и т.п. Оплата раз в неделю. НЕ КОПИПАСТ, текст пишем сами.
Описание швейной фурнитуры + картинки (15шт)
Добавить описания швейной фурнитуры на сайт. Описание берете с интернета, уникализируете (реарйт), добавляете картинки фурнитуры 1-3 в текст. Символов в описании не менее 2000.
Сайт http://nitkaperm.ru
Список для описания:
Аксессуары для швейных машин
Масло для швейной машины
Ёрш для швейной машины
Аппликации, нашивки
Термоапликации
Пришивные
Нашивки
Бисер, бусины
Бисер Китай
Стеклярус Китай
Бусины деревянные
бусины металлизированные
бусы под жемчуг
Дублерин, флизелин
Дублерин тканевый
Дублерин трикотажный
Флизелин нитепрошивной
Флизелин сплошной
Флизелин точечный
Заявки фрилансеров
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