Описание швейной фурнитуры + картинки (15шт)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки214 просмотров

Добавить описания швейной фурнитуры на сайт. Описание берете с интернета, уникализируете (реарйт), добавляете картинки фурнитуры 1-3 в текст. Символов в описании не менее 2000.

Сайт http://nitkaperm.ru

Список для описания:

Аксессуары для швейных машин

Масло для швейной машины

Ёрш для швейной машины

Аппликации, нашивки

Термоапликации

Пришивные

Нашивки

Бисер, бусины

Бисер Китай

Стеклярус Китай

Бусины деревянные

бусины металлизированные

бусы под жемчуг

Дублерин, флизелин

Дублерин тканевый

Дублерин трикотажный

Флизелин нитепрошивной

Флизелин сплошной

Флизелин точечный

11 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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