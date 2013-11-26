Набираю команду авторов-новичков

Приветствую, уважаемые коллеги!

Предлагаю работу авторам-новичкам в неограниченном объеме.

Обучу основам копирайтинга, размещению статей на сайтах с разными движками, написанию сео-текстов и многому другому.

В команду приглашаю грамотных и ответственных авторов, готовых начать с малого, чтобы постепенно дойти до вершин.

Пока нужно 2-3 человека. Предлагайте цены (дорогих профи прошу не беспокоить) и скидывайте примеры работ.