Набираю команду авторов-новичков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт41 заявка619 просмотров

Приветствую, уважаемые коллеги!

Предлагаю работу авторам-новичкам в неограниченном объеме.

Обучу основам копирайтинга, размещению статей на сайтах с разными движками, написанию сео-текстов и многому другому.

В команду приглашаю грамотных и ответственных авторов, готовых начать с малого, чтобы постепенно дойти до вершин.

Пока нужно 2-3 человека. Предлагайте цены (дорогих профи прошу не беспокоить) и скидывайте примеры работ.

11 лет назад
lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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