Наполнение сайта детских фотографий

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуются 2 исполнителя на сайт, посвященный красивым тематическим подборкам детских фотографий. Сайт англоязычный, нужен человек, который знает язык хотя бы на уровне понимания текста и может сам составить небольшое описание. Задача - добавлять подборки фотографий на сайт (работе с админкой обучаем). К каждой подборке делать небольшое описание. Работы много) Оплата обсуждаема

Работа постоянная и стабильная.

Материал берется из любых доступных источников.