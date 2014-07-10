Наполнение сайта детских фотографий

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок383 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуются 2 исполнителя на сайт, посвященный красивым тематическим подборкам детских фотографий. Сайт англоязычный, нужен человек, который знает язык хотя бы на уровне понимания текста и может сам составить небольшое описание. Задача - добавлять подборки фотографий на сайт (работе с админкой обучаем). К каждой подборке делать небольшое описание. Работы много) Оплата обсуждаема

Работа постоянная и стабильная.

Материал берется из любых доступных источников.

11 лет назад
KsuBor
Оксана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

yaana
Яна 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
10 дней
Ответственный и очень грамотный исполнитель. Четкое понимание задачи. Постоянно на связи. Доброжелательное общение. Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Чётко поставленное ТЗ, всегда на связи. Оксана - очень приятный в общении человек, все уточняющие моменты решались мгновенно.

Заявки фрилансеров

yaana
Яна 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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