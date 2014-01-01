Детки - дальше

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка462 просмотра

Тексты про детей. на тех же условиях. 1$/1000. 5-10 тыс. объема. но по делу.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
3 дня
Все тексты написаны очень качественно и в краткий срок! Рекомендую Анну как ответственного, грамотного и творческого исполнителя! Будем и дальше сотрудничать!
Марианна. настоящий профессионал и честный заказчик. Рекомендую.
ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
3 дня
Все четко по ТЗ, стабильная связь по текущим вопросам, выдержанные сроки. Приятно работать с ответственным человеком! Спасибо.
Приятно работать с Марианной! Рекомендую, как честного и ответственного заказчика!
mpenko
Мария 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$15
4 дня
Отличный копирайтер. Сделал всё строго по ТЗ. Быстро и без лишних вопросов.
victor93
Виктор 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$5
4 дня
Написано очень хорошо, информативно, без воды и ошибок. Довольна сотрудничеством. Спасибо!
sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
$20
2 дня
Александре - респект!. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем и рекомендую для работы всем заказчикам.
Работали с Марианной по нескольким проектам. Всегда - никаких проблем с постановкой четкого ТЗ, проверкой и оплатой. Спасибо!
wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Игорю за работу. Замечаний нет, все сделано вовремя и с высоким качеством.
Прекрасный заказчик! Без лишних слов формулирует задачи, своевременно оплачивает работу. Молодец, рекомендую Марианну, как порядочного работодателя.

Заявки фрилансеров

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
mpenko
Мария 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
victor93
Виктор 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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