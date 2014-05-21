Рерайтинг 4-х страниц сайта

$31
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок160 просмотров

Здравствуйте!

Мне требуется рерайтинг 4-х страниц сайта. Количество текста без пробелов от 1000 до 2500 слов на странице.

Также потребуется написать 3-4 отзыва о товаре. Бюджет 1000 руб. Оплата только Yandex-деньги!

ТЗ при переписке.

11 лет назад
MNKolun
Максим 
54 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$40
2 дня
Не сработались (
Задание поняли по разному, но не вижу в этом ничего страшного.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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