Рерайтинг текстов

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Закрытнет заявок56 просмотров

ТЗ и исходники отправлены исполнителю на почту.

Срок сдачи - до 14-16 часов по Москве, 29 ноября.

Цена 1000 збп. - 25 руб.

11 лет назад
Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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