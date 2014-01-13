Рерайтинг (косметика)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок253 просмотра

Требуется рерайтинг файла в приложении.

Сроки - неделя-две

Оплату - частями. за выполненную работу.

Стоимость работы - исполнитель будет выбран с минимальным бюджетом

Бонус - жирный отзыв гарантирую!

11 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

VikkiVlasova
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$60
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

VikkiVlasova
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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