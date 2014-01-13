Приветствую. - Пополняю команду копирайтеров (!) сотрудниками. - Работа постоянная (кто желает просто поработать несколько дней, просьба не беспокоить). - Для начала желательно ежедневно писать ~5000 знаков без пробелов в ...
Рерайтинг (косметика)
Требуется рерайтинг файла в приложении.
Сроки - неделя-две
Оплату - частями. за выполненную работу.
Стоимость работы - исполнитель будет выбран с минимальным бюджетом
Бонус - жирный отзыв гарантирую!
Выбранный исполнитель
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