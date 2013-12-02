Копирайтинг товара

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Завершен6 заявок150 просмотров

Нужно написать около 100 текстов описания товаров, в основном это расчески. Источник есть.

Как работаем, мы даем список, того что нужно описать и даем сайт где это уже все описано, просто сделать рерайт до 1000 знаков один товар.

Готовы платить не больше 6 грн. от 600 до 1000 знаков. Уникальность >90%

(Доп.нфо. переводим деньги на карту приват банка или приезжаете в офис г. Киев.)

для примера, текст для рерайтинга: http://amoreshop.com.ua/salon-professional-termobrash-keramicheskiy-25nci-produvnoy-diametr-25mm.html

Ждем ваши предложения.

11 лет назад
orion-22
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Андрей, быстро взял в работу тексты. Выполнил все в срок как и договаривались. Тексты написаны хорошо и качественно. Рекомендую.
С Александром приятно работать. Заказчик очень ответственный и пунктуальный. Сразу же объяснил задание, оговорили сроки и нюансы. Оплата произведена мгновенно! Всем рекомендую работать с Александром. Успехов!

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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