Копирайтинг товара

Нужно написать около 100 текстов описания товаров, в основном это расчески. Источник есть.

Как работаем, мы даем список, того что нужно описать и даем сайт где это уже все описано, просто сделать рерайт до 1000 знаков один товар.

Готовы платить не больше 6 грн. от 600 до 1000 знаков. Уникальность >90%

(Доп.нфо. переводим деньги на карту приват банка или приезжаете в офис г. Киев.)

для примера, текст для рерайтинга: http://amoreshop.com.ua/salon-professional-termobrash-keramicheskiy-25nci-produvnoy-diametr-25mm.html

Ждем ваши предложения.