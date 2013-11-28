Уникальные тексты на разные темы

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Закрыт11 заявок326 просмотров

Доброго времени суток.

Нужны ответственные ребята в команду. Оплата 25–45 руб. за 1000 знаков.

Вакансия для тех, кто умеет делать качественные уникальные тексты. Не пропадает, имеет отзывы.

Задание выдам уже сегодня. Сразу же надо будет приступить к работе.

Темы - авто, недвижимость, техника и др.

В заявке — возможный ежедневный объем, одна ссылка на лучшую работу (любая тема).

Прошу отписываться только в проекте.

11 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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