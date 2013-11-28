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Уникальные тексты на разные темы
Доброго времени суток.
Нужны ответственные ребята в команду. Оплата 25–45 руб. за 1000 знаков.
Вакансия для тех, кто умеет делать качественные уникальные тексты. Не пропадает, имеет отзывы.
Задание выдам уже сегодня. Сразу же надо будет приступить к работе.
Темы - авто, недвижимость, техника и др.
В заявке — возможный ежедневный объем, одна ссылка на лучшую работу (любая тема).
Прошу отписываться только в проекте.
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