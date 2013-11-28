Требуются копирайтеры для постоянного сотрудничества.

Тема медицинская, стиль статей популярный. Специального образования (медицинского, фармацевтического) не требуется, но опыт написания материалов в такой тематике приветствуется.

На каждый материал дается задание по вхождению ссылок и ключевых слов. Также будут предоставлены общие требования к материалам. Тему исполнитель придумывает сам, предварительно согласовывая ее перед написанием статьи.

Оплата своевременная, сразу по выполнению задания или за определенный период, по желанию исполнителя. Способы оплаты - Вебмани или Приват 24 (для Украины).

В заявке ждем Ваши пожелания по оплате 1000 зн., ссылки на тексты и контакты.