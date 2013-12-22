Крупный интернет магазин цифровой техники и компьютерных комплектующих(более 9000 наименований - www.fcenter.ru) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе. Требуется написание продающих описаний для товаров 500-700 симв. Оплата договорная. Работаем без посредников. ...
Статьи для сайта и продвижение
Требуется грамотный копирайтер, рерайтер для написания статей, новостей для сайта столичного ресторана, а также комментариев на форумах и в болталках.
Задача сделать известным и популярным ресторан в сети.
Также требуется внутренняя оптимизация сайта.
Продвижение в поисковиках SEO+ социальные сети.
Покупка рекламных ссылок, грамотно составленная рекламная компания и ее ведение.
Раскрутка сайта компании, регистрация в тематических каталогах.
Долгосрочное сотрудничество.
Оплата по факту проделанной работы.
Размер оплаты договорной.
Выбранный исполнитель
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