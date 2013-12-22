Статьи для сайта и продвижение

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок326 просмотров

Требуется грамотный копирайтер, рерайтер для написания статей, новостей для сайта столичного ресторана, а также комментариев на форумах и в болталках. 

Задача сделать известным и популярным ресторан в сети.

Также требуется внутренняя оптимизация сайта. 

Продвижение в поисковиках SEO+ социальные сети. 

Покупка рекламных ссылок, грамотно составленная рекламная компания и ее ведение.

Раскрутка сайта компании, регистрация в тематических каталогах.

Долгосрочное сотрудничество.

Оплата по факту проделанной работы.

Размер оплаты договорной.

Написание статей
11 лет назад
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

razumniy_val
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$70
30 дней
Очень приятный исполнитель, выполнял работы без нахабных "дате предоплату, а я подумаю работать или нет". Я осталась довольна исполнителем!
Заказчик просто супер-молодец, рекомендую

Заявки фрилансеров

razumniy_val
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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