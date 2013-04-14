razumniy_val

Валерий Разумный razumniy_val

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Шаблоны для размножения
Работы выполнены в срок, причем достойного качества. Приятно отметить, что все статьи после написания и ПЕРЕД подготовкой шаблона для размножения Валерий предварительно согласовывал, при необходимости вносил правки. Как следствие - все сделано без конфликтов и ненужных переделок готового заказа. Продолжим сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую
Очень хороший, а главное честный заказчик. Все задания выдаваемые Алексеем имеют четкую структуру и не требуют дополнительной обработки. Также хочу отметить оперативность вебмастера (решение технических вопросов в короткий период) и ответственность.
Ответный отзыв
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Статьи для сайта и продвижение
Написание статей
Очень приятный исполнитель, выполнял работы без нахабных "дате предоплату, а я подумаю работать или нет". Я осталась довольна исполнителем!
Заказчик просто супер-молодец, рекомендую
Ответный отзыв
itamol
52 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Копирайт для сайта по недвижимости
С работой справился хорошо.
Все ясно и понятно, рекомендую Василия как надежного заказчика
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
#482
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1422