Работы выполнены в срок, причем достойного качества. Приятно отметить, что все статьи после написания и ПЕРЕД подготовкой шаблона для размножения Валерий предварительно согласовывал, при необходимости вносил правки. Как следствие - все сделано без конфликтов и ненужных переделок готового заказа. Продолжим сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую