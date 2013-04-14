Копирайт для сайта по недвижимости

1. Техническое задание: необходимо написать статью для сайта www.rielter34.ru . Тема статьи «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском».

Требования к статье:

1. Не менее 3000 знаков без пробелов, Title должен быть лаконичным и содержать один из фрагментов названия статьи (из текста «продать» либо «дать объявление»), не должно быть буквального названия «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском».

2. Текст статьи должен быть осмысленным для людей и характеризовать сайт www.rielter34.ru где можно разместить объявление и продать квартиру в Волжском. Keywords: продать квартиру в Волжском, дать объявление о продаже квартиры в Волжском. Ключи склонять, не спамить. Текст можно разбить на несколько абзацев и в каждом использовать по 1 вхождению «продать квартиру в Волжском» и «дать объявление о продаже квартиры в Волжском».

3. Тошнота текста по Ципферу - не более 4,3. http://pr-cy.ru/zypfa

4. Уникальность - 95-100%.