Копирайт для сайта по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок227 просмотров

1. Техническое задание: необходимо написать статью для сайта www.rielter34.ru . Тема статьи «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском».

Требования к статье:

1. Не менее 3000 знаков без пробелов, Title должен быть лаконичным и содержать один из фрагментов названия статьи (из текста «продать» либо «дать объявление»), не должно быть буквального названия «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском».

2. Текст статьи должен быть осмысленным для людей и характеризовать сайт www.rielter34.ru где можно разместить объявление и продать квартиру в Волжском. Keywords: продать квартиру в Волжском, дать объявление о продаже квартиры в Волжском. Ключи склонять, не спамить. Текст можно разбить на несколько абзацев и в каждом использовать по 1 вхождению «продать квартиру в Волжском» и «дать объявление о продаже квартиры в Волжском».

3. Тошнота текста по Ципферу - не более 4,3. http://pr-cy.ru/zypfa

4. Уникальность - 95-100%.

12 лет назад
itamol
52 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

razumniy_val
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
С работой справился хорошо.
Все ясно и понятно, рекомендую Василия как надежного заказчика

Заявки фрилансеров

razumniy_val
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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