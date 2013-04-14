Написание текстов по теме "кондиционеры" - описание товаров. Допускается рерайтинг. Начальный объем - 10 товаров в среднем по 2000-2500 знаков. Если все хорошо - будем продолжать сотрудничество. Пишите стоимость за 1000 ...
Копирайт для сайта по недвижимости
1. Техническое задание: необходимо написать статью для сайта www.rielter34.ru . Тема статьи «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском».
Требования к статье:
1. Не менее 3000 знаков без пробелов, Title должен быть лаконичным и содержать один из фрагментов названия статьи (из текста «продать» либо «дать объявление»), не должно быть буквального названия «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском».
2. Текст статьи должен быть осмысленным для людей и характеризовать сайт www.rielter34.ru где можно разместить объявление и продать квартиру в Волжском. Keywords: продать квартиру в Волжском, дать объявление о продаже квартиры в Волжском. Ключи склонять, не спамить. Текст можно разбить на несколько абзацев и в каждом использовать по 1 вхождению «продать квартиру в Волжском» и «дать объявление о продаже квартиры в Волжском».
3. Тошнота текста по Ципферу - не более 4,3. http://pr-cy.ru/zypfa
4. Уникальность - 95-100%.
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