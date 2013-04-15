Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи — 1500–2500 зн. Оплата — 1,5 wmz за 1000 ...
Статьи для сайта
Нужны две уникальных статью, объемом по 600-700 збп, одна на тему "создание сайтов", другая на тему "продвижение сайтов"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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