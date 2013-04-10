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Копирайтинг, рерайт. Тематика: реклама, дизайн
Добрый день!
Необходим копирайтинг и рерайт (а также возможно перевод) сео статей на тему рекламы, рекламного дизайна, психологии рекламы, видеорекламы (описание роликов).
Сотрудничество постоянное. Дается ссылка на статью (или тематика) + ключевое слово. На первое время загрузка: 2-3 статьи в неделю плюс/минус.
От вас:
- пару-тройку статей из портфолио, либо ссылок на статьи соответствующей тематики и категория выполненной работы: копирайт/рерайт/перевод
- наличие фантазии и чувства юмора, возможность "развить идею", пофантазировать, дать свою оценку увиденному/услышанному/прочитанному и высказать мнение легким и интересным языком (например если ставиться задача написать о видеоролике, располагая минимумом информации).
- знание сео-копирайтинга. Минимальный объем статей - от 2000 знаков.
- ваши расценки/сроки
п.с. На старте - в качестве задания будет объем около 10 статей через безопасную сделку.
п.с. 2 заявки скрыты
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