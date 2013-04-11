Текст для сайта "Увеличение бюста"

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Завершен4 заявки149 просмотров

Требуеться написать контент для однострониченого сайта по тематике увеличение бюста, текст должен быть продающим, побуждать к совершению покупки

12 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Юрий сделал очень быстро, спасибо
Четкая постановка задачи, ноль придирок "не по существу", молниеносная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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