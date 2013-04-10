Написать статьи с анкорами

Нужно написать 12 статей с анкорами, для размещения на сайтах донорах.

Статьи 2100-2300 без пробелов. Никакой релевантности

Для продвижения сайта http://teplysvet.ru

В тексте: 2 анкора-2 ссылки.

Ссылка не должна быть в первом абзаце

Расстояние между ссылками, как минимум, абзац, но лучше два абзаца.

Требования:

Высокая уникальность (от 99%-100%),

Грамотность

Правильное построение фраз

Текст должен заинтересовать потенциального читателя

Читабельность

Текст должен быть насыщен информативно, без «воды». Пишем для людей.

Список сайтов и анкоры вышлю выбранному исполнителю.

ОПЛАТА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МНОЮ.Безопасная сделка. Никакой предоплаты.

Бюджет ограничен.

Прошу указывать:

Желаемую оплату за 1 тыс. б/п

Опыт работы с такими текстами обязателен.