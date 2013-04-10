20 разделов по 1500 знаков. Как это делать? Находим описание аналогичного раздела в инете и делаем глубокий рерайт. Уникальность на выходе от 95% по Адвего. Список статей ...
Написать статьи с анкорами
Нужно написать 12 статей с анкорами, для размещения на сайтах донорах.
Статьи 2100-2300 без пробелов. Никакой релевантности
Для продвижения сайта http://teplysvet.ru
В тексте: 2 анкора-2 ссылки.
Ссылка не должна быть в первом абзаце
Расстояние между ссылками, как минимум, абзац, но лучше два абзаца.
Требования:
Высокая уникальность (от 99%-100%),
Грамотность
Правильное построение фраз
Текст должен заинтересовать потенциального читателя
Читабельность
Текст должен быть насыщен информативно, без «воды». Пишем для людей.
Список сайтов и анкоры вышлю выбранному исполнителю.
ОПЛАТА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МНОЮ.Безопасная сделка. Никакой предоплаты.
Бюджет ограничен.
Прошу указывать:
Желаемую оплату за 1 тыс. б/п
Опыт работы с такими текстами обязателен.
Заявки фрилансеров
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