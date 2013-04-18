Наполнить сайт строительной компании

$100
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Завершен8 заявок244 просмотра

20 разделов по 1500 знаков.

Как это делать?

Находим описание аналогичного раздела в инете и делаем глубокий рерайт.

Уникальность на выходе от 95% по Адвего.

Список статей получите в личку.

Скорость работы от 8000 в день.

Цена 1 уе за 1000. Или 31 рубль

Оплата ЯД, КИВИ.

Жду ваших заявок, очень желателен опыт в подобной тематике.

12 лет назад
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$8
1 день
Работой Виктории очень довольна. В текстах совсем НЕТ ошибок, все выполнено точно в срок и согласно ТЗ. Буду обращаться вновь.
Очень довольна сотрудничеством с Алесей. Все ТЗ - четкие, если возникнут вопросы - ответит без промедлений. Оплата производится очень оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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