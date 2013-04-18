Наполнить сайт строительной компании

Центр кровли и фасада — крупнейший в регионе оптово-розничный центр по продаже широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, а также комплектующих к ним. Придумать идею для рекламной кампании Центра кровли и фасада. ...
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20 разделов по 1500 знаков.
Как это делать?
Находим описание аналогичного раздела в инете и делаем глубокий рерайт.
Уникальность на выходе от 95% по Адвего.
Список статей получите в личку.
Скорость работы от 8000 в день.
Цена 1 уе за 1000. Или 31 рубль
Оплата ЯД, КИВИ.
Жду ваших заявок, очень желателен опыт в подобной тематике.
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