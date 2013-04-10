Написание отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок195 просмотров

Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете.

12 лет назад
Rumelon
Роман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров