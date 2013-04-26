Размещение компаний в каталоге

Здравствуйте!

Имеется сайт на Joomla 1.5 с компонентом каталога Moset Tree. nash-gorod.spb.ru

Подано около 200 заявок на добавление.

Требуется разместить компании в каталоге в соответствующей категории.

Каждой компании нужно дописывать псевдоним на латинице, т.к. автоматически он не задается,

Если не найти нужную катугорию, создать ее и добавить компанию,

В каждой компании обязательно указать местоположение на карте - это делается с помощью одной кнопки, если правильно указан адрес,

Срок - 1 неделя.