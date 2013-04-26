Требуется рерайт (из нескольких источников) статей банковской тематики. ТЗ предоставлю. От Вас стоимость за 1000 зн.
Размещение компаний в каталоге
Здравствуйте!
Имеется сайт на Joomla 1.5 с компонентом каталога Moset Tree. nash-gorod.spb.ru
Подано около 200 заявок на добавление.
Требуется разместить компании в каталоге в соответствующей категории.
Каждой компании нужно дописывать псевдоним на латинице, т.к. автоматически он не задается,
Если не найти нужную катугорию, создать ее и добавить компанию,
В каждой компании обязательно указать местоположение на карте - это делается с помощью одной кнопки, если правильно указан адрес,
Срок - 1 неделя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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