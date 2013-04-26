Размещение компаний в каталоге

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Завершен9 заявок179 просмотров

Здравствуйте!

Имеется сайт на Joomla 1.5 с компонентом каталога Moset Tree. nash-gorod.spb.ru

Подано около 200 заявок на добавление.

Требуется разместить компании в каталоге в соответствующей категории.

Каждой компании нужно дописывать псевдоним на латинице, т.к. автоматически он не задается,

Если не найти нужную катугорию, создать ее и добавить компанию,

В каждой компании обязательно указать местоположение на карте - это делается с помощью одной кнопки, если правильно указан адрес,

Срок - 1 неделя.

Joomla
12 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Валерия быстро справилась с поставленной задачей, все сделанно на высшем уровне. Спасибо за отличную работу!
Рекомендую к сотрудничеству, отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад