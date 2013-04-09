Сделать описания к разделам и категориям сайта

Тематика сайта - женская

Для главной страницы нужен текст до 2000 символов

Сделать отдельно текст о сайте - до 5000 символов

Для внутренних категорий - до 700, в среднем 500 символов

Всех категорий ~ 40

Оплата - 40 р. / 1000 с. б/п

Стоимость может быть изменена по согласованию.

Порядок оплаты - можно постатейно, за пачку и т.д.

Формат оплаты - безопасная сделка или WMR

Если сработаемся, по женской тематике нужен будет постоянный автор.