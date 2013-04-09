Ищутся сотрудники для рерайта УЖЕ написанных отзывов. Стоимость работы: 50 рублей за отзыв. Минимальное количество знаков - 1500 без пробелов.
Сделать описания к разделам и категориям сайта
Тематика сайта - женская
Для главной страницы нужен текст до 2000 символов
Сделать отдельно текст о сайте - до 5000 символов
Для внутренних категорий - до 700, в среднем 500 символов
Всех категорий ~ 40
Оплата - 40 р. / 1000 с. б/п
Стоимость может быть изменена по согласованию.
Порядок оплаты - можно постатейно, за пачку и т.д.
Формат оплаты - безопасная сделка или WMR
Если сработаемся, по женской тематике нужен будет постоянный автор.
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