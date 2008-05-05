Помощь и консультации по Joomla
Помощь и консультации по Joomla
* Любые работы с шаблонами - верстка, установка, корректировка, исправление проблем с версткой под различные браузеры, в т.ч. IE6
* Установка движка, настройка, конфигурация
* Работа с компонентами, модулями, плагинами
* Разработка сайтов с нуля
* Консультации по устранению багов etc
Отзывы о работе - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=492648
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Украина, Автономная Республика Крым,
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Телефон в г. Симферополь - 066-822-43-40
ICQ: 228-166-949
Портфолио
- Скиф162 просмотра
- Диамант Кард. Первая страница450 просмотров
- Разработка сайта для компании "Виннер-Крым"491 просмотр
- Вариант макета сайта для компании ООО "ЭЛО"297 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Молниеносное решение вопроса, доброжелательное отношение. Особо хочу отметить, что исполнитель не отказался поделиться собственным опытом. Очень рад сотрудничеству, похоже, таких ответственных исполнителей в сфере создания сайтов становится все меньше. Буду рад сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик.. Предельно четко и ясно сформулировал требования по заданию. Прислушался к советом по улучшениям сайта. Оплата была произведена сразу после сдачи с дальней переспективой по работе. Рекомендую. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
$149
10 баллов
15 лет назад
Валерий просто находка! Очень грамотный администратор-программист. Большой профессионал и просто золотой человек. Надеюсь на длительное сотрудничество!
$25
10 баллов
15 лет назад
Работа сделана, было потрачено больше времени, хороший фрилансер
$35
10 баллов
16 лет назад
Спасибо большое! Очень оперативно все помог сделать. Еще обращусь и НЕ однократно!
$0
10 баллов
16 лет назад
Очень добропорядочный исполнитель. Заметно, что Валерий любит свое дело и ответственно к нему относится. Рекомендую вам, заказчики, обратиться именно к этому человеку и вы останетесь довольны сотрудничеством. Валерий, спасибо за помощь!