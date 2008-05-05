dizone

Валерий Макеев dizone

 
44 годаУкраина/Симферополь
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Помощь и консультации по Joomla

Помощь и консультации по Joomla

* Любые работы с шаблонами - верстка, установка, корректировка, исправление проблем с версткой под различные браузеры, в т.ч. IE6

* Установка движка, настройка, конфигурация

* Работа с компонентами, модулями, плагинами

* Разработка сайтов с нуля

* Консультации по устранению багов etc

Отзывы о работе - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=492648

По всем вопросам, обращайтесь

Украина, Автономная Республика Крым,

95000, г. Симферополь

Телефон в г. Симферополь - 066-822-43-40

ICQ: 228-166-949

Joomla
Отзывы заказчиков
SimplyMax
Макс 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Подремонтировать Joomla + Virtuemart
Молниеносное решение вопроса, доброжелательное отношение. Особо хочу отметить, что исполнитель не отказался поделиться собственным опытом. Очень рад сотрудничеству, похоже, таких ответственных исполнителей в сфере создания сайтов становится все меньше. Буду рад сотрудничать еще.
Очень адекватный заказчик.. Предельно четко и ясно сформулировал требования по заданию. Прислушался к советом по улучшениям сайта. Оплата была произведена сразу после сдачи с дальней переспективой по работе. Рекомендую. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$149
10 баллов
15 лет назад
Администратор сайта
Валерий просто находка! Очень грамотный администратор-программист. Большой профессионал и просто золотой человек. Надеюсь на длительное сотрудничество!
Все отлично
Ответный отзыв
kewlman
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Нужно сверстать psd в joomla
Работа сделана, было потрачено больше времени, хороший фрилансер
Все отлично
Ответный отзыв
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
$35
10 баллов
16 лет назад
Подправить Joomla! Шаблон
Спасибо большое! Очень оперативно все помог сделать. Еще обращусь и НЕ однократно!
Все отлично
Ответный отзыв
y0o
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Доработки сайта на CMS Joostina
Очень добропорядочный исполнитель. Заметно, что Валерий любит свое дело и ответственно к нему относится. Рекомендую вам, заказчики, обратиться именно к этому человеку и вы останетесь довольны сотрудничеством. Валерий, спасибо за помощь!