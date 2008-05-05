Очень добропорядочный исполнитель. Заметно, что Валерий любит свое дело и ответственно к нему относится. Рекомендую вам, заказчики, обратиться именно к этому человеку и вы останетесь довольны сотрудничеством. Валерий, спасибо за помощь!