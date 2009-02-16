SEO-текст для заглавной страницы и о сайте

Нужно:

Написать SEO-оптимизированный текст для заглавной страницы сайта и "О сайте" по тематике "Уход за ребенком" до 500 символов для главной и 2.000 для "О сайте". Сайт новый, поэтому на 1,5 года сильно не акцентироваться.

Ссылка на сайт - http://yourbabycare.net/

Текст должен быть "копирайтным", читаемым и легким для восприятия.

Желательные ключевые слова:

дети, ребенок, детское, младенец, игры детей, ребенок год, рождение ребенка, кроха, ребенок уход, развитие детей, здоровье детей, питание детей, воспитание детей

От вас цена за 2 страницы.

Без отзывов, а также с отрицательными отзывами - просьба не беспокоить.

Срок - желательно до завтра (вечера)

Предложения оставлять только здесь, в icq и приват - будут удаляться

Без предоплаты. Перед расчетом - проверяю на плагиат