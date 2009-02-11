Придумать название фирмы

На постоянное сотрудничество нужен копирайтер/продюсер/менеджер с опытом написания коммерческих предложений по веб-услугам (сайты/презентации). Мы даем общую идею будущего проекта (3-10 предложений) и от вас нужно развернутое описание красивым языком (3-4 страницы), желательно со своими идеями. ...
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