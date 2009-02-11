Придумать название фирмы

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Фирма предоставляет заказчикам СРОЧНЫХ РАБОЧИХ для выполнения неквалифицированных работ

15 лет назад
070707
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
uradesign
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
Задание было снято заказчиком
Грамотно поставленное ТЗ, никаких проблем. Спасибо за конкурс!
Заявки фрилансеров
uradesign
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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