Придумать название фирмы

Нужна статья на тему: "Блондинка за рулём", объёмом 6-6,5 тысяч знаков без пробелов. Статья должна быть уникальная, интересная и иллюстрирована авторскими фотографиями (не менее 3-4 шт) по теме. За весь материал плачу не больше $5 через ...