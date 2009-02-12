Статья на тему кованных изделий

На постоянное сотрудничество нужен копирайтер/продюсер/менеджер с опытом написания коммерческих предложений по веб-услугам (сайты/презентации). Мы даем общую идею будущего проекта (3-10 предложений) и от вас нужно развернутое описание красивым языком (3-4 страницы), желательно со своими идеями. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать Статью на тему кованных изделий.
Размноженная на 100.
для регистрации в каталогах статей.
Если есть предложения по цене оставляйте!
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