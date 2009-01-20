Придумать название для инет-проекта и слоган

# 1 — $

Суть такая..нужно не длинное, легко запоминающееся, звучное название будущего бренда. Проект будет на подобие таких гигантов как гоогле, яндекс и тд. То есть включать в себя как минимум функции поисковой системы плюс почтовый web-интерфейс. Это, конечно, не всё, но детали, функции и особенности этого проекта не особо важны. Название не обязательно должно отражать суть, даже лучше чтобы не отражало =) Как, например, у тех же вышеобозначенных ПС. Поясняю - желательно чтобы без всяких search и тп словах в названии, больше креатива.

На слоган тоже конкурс, здесь проще, но может кто-то что-то придумает оригинальное. (пример не оригинального - "яндекс - найдется всё").

Название - 500$, Слоган - 100$.