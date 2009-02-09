Придумать слоган

КопирайтингЗавершен35 заявок875 просмотров
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Вот, в общем-то и все задание: надо слоган для web-студии. Логотип прикладываю (оранж-син - старый, ниже - новые цвета). Как обычно:

- работаю только без предоплаты (см. отзывы)

- все предложения - сюда или в приват

мое мнение: вокруг слова "движение" (двигайтесь, движение и т.п.) не надо "крутиться".

P.S.: нужно чтобы по слогану было видно превосходство над конкурентами... не всеми, а только мелкими, предлагающие дешевые сайты за 5 дней. Потому как есть и сильные конкуренты. Конечно, и красивый сайт можно сделать за 5 дней, но надо клиенту "объяснить", что если ему нужен серьезный сайт, то это к нам, то это не 5 дней и 500 баксов...

15 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
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