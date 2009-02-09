Придумать слоган

Вот, в общем-то и все задание: надо слоган для web-студии. Логотип прикладываю (оранж-син - старый, ниже - новые цвета). Как обычно:

- работаю только без предоплаты (см. отзывы)

- все предложения - сюда или в приват

мое мнение: вокруг слова "движение" (двигайтесь, движение и т.п.) не надо "крутиться".

P.S.: нужно чтобы по слогану было видно превосходство над конкурентами... не всеми, а только мелкими, предлагающие дешевые сайты за 5 дней. Потому как есть и сильные конкуренты. Конечно, и красивый сайт можно сделать за 5 дней, но надо клиенту "объяснить", что если ему нужен серьезный сайт, то это к нам, то это не 5 дней и 500 баксов...