Придумать слоган

Необходимо наполнение сайта(копирайт/рерайт) www.britishstyle.ru статьями на соответствующую тематику: деловая одежда, мужские, женские рубашки и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот, в общем-то и все задание: надо слоган для web-студии. Логотип прикладываю (оранж-син - старый, ниже - новые цвета). Как обычно:
- работаю только без предоплаты (см. отзывы)
- все предложения - сюда или в приват
мое мнение: вокруг слова "движение" (двигайтесь, движение и т.п.) не надо "крутиться".
P.S.: нужно чтобы по слогану было видно превосходство над конкурентами... не всеми, а только мелкими, предлагающие дешевые сайты за 5 дней. Потому как есть и сильные конкуренты. Конечно, и красивый сайт можно сделать за 5 дней, но надо клиенту "объяснить", что если ему нужен серьезный сайт, то это к нам, то это не 5 дней и 500 баксов...
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