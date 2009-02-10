Копирайт/рерайт

КопирайтингЗавершен22 заявки274 просмотра
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Необходимо наполнение сайта(копирайт/рерайт) www.britishstyle.ru статьями на соответствующую тематику: деловая одежда, мужские, женские рубашки и т.д.

15 лет назад
Rust56
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Feoli
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$9
1 день
Все выполнено в срок, на хорошем уровне, советую другим заказчикам и сам планирую продолжать успешное сотрудничество.
Рустам - пунктуальный и добросовестный работодатель. Никаких проблем с оплатой труда. Только приятные впечатления от сотрудничества!