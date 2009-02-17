Информационный обзор сайта medici.ru

Нужно написать несколько небольших SEO ориентированных текстов на английском, похожих между собой (т.е. по одному шаблону, шаблон уже написан), но нужно их грамотно разнообразить, используя синонимы, перестановку предложений и тп. Машинная синонимизация не подходит. Пишите ...