Нужны шаблоны

$50
КопирайтингЗакрыт8 заявок297 просмотров
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Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить приведенный шаблон.

Если Вы не знаете что такое шаблоны, пишите, разъясним.

[email protected]

15 лет назад
lusem
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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