Нужны шаблоны

Требуется рерайт текста на главной странице, с учетом ключей текст должен быть оптимизирован...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить приведенный шаблон.
Если Вы не знаете что такое шаблоны, пишите, разъясним.
- Похожие заказы
- $15Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Нужно написать несколько небольших SEO ориентированных текстов на английском, похожих между собой (т.е. по одному шаблону, шаблон уже написан), но нужно их грамотно разнообразить, используя синонимы, перестановку предложений и тп. Машинная синонимизация не подходит. Пишите ...Завершен15 лет назад
- $50
Написание статей для сайта о покереЗавершен15 лет назад
- $20
Качественный рерайт технической статьи.Завершен15 лет назад
- $2
Есть проект http://rpg.mifril.com Требуется сделать описание из 5-10 предложений. вот к примеру в таком духе: Kingdoms of MIFRIL - подарит вам множество эмоций, квестов приключений .... Ваша задача написать 5-10 предложений так, что бы человеку захотелось посмотреть что это ...Завершен15 лет назад
- $30
10 статей (до 1500 знаков каждая) на тему "мини-отели Санкт-Петербурга". Срок - до пятницы. Оплата - ЯД (1000 рублей).Закрыт15 лет назад
Требуется подготовить статью и макет по заправке картриджей/восстановлению расходниковЗакрыт15 лет назад
Написать статью на тему "Что подарить на 8 марта"Завершен15 лет назад
Требуется автор для написания материалов аналитического и новостного характера на сайт бизнес-тематики. Конкретнее о тематике: инвестиции, реструктуризация предприятий и сопровождающие ее процедуры, налоговое и бухгалтерское сопровождение предприятий. Оплату гарантируем.Завершен15 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется придумать название для магазина, занимающегося продажей любительской и полупрофессиональной видеоаппаратуры. Название должно быть современным. Желательно (хотя и не обязательно) чтобы по нему можно было понять сферу деятельности магазина. Жду ярких, нестандартных предложений. Конкурс до конца ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт15 лет назад